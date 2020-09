Astra Giurgiu a ramas fara antrenor. Bogdan Andone si-a reziliat contractul. Vine Edi Iordanescu?

"Da, am incheiat colaborarea cu Bogdan Andone si staff-ul pe care il avea. Eu, asa cum le-am spus jucatorilor, nu am decat cuvinte de lauda la adresa lor. Impreuna am facut lucruri extraordinare, am terminat campionatul pe locul 3, dar, dupa cum stim cu totii, pe antrenori ii tin doar rezultatele. Din pacate, din 15 puncte avem doar un punct si am considerat ca e un moment in care trebuie sa schimbam ceva", a spus Coman la Digi Sport, conform agerpres.ro.Intrebat daca este posibil ca Eugen Neagoe sa il inlocuiasca, Coman a spus: "Nu. Eu ma uit acum la antrenament la baieti, iar de pregatirea lor se vor ocupa Radu Alexandru, Bogdan Parvu, Bebe Barbulescu si Ionut Bosneag, antrenorul cu portarii".El a confirmat insa faptul ca Edward Iordanescu este dorit la formatia giurgiuveana, dar acesta nu vrea momentan sa mai preia o echipa."Da, ni-l dorim pe Edi foarte mult. Am avut discutii cu el si ieri, si azi. E o varianta foarte buna, dar vom vedea zilele urmatoare. In momentul de fata, Edi nu vrea sa antreneze, din diverse motive. Are niste probleme si nu se stie ce va fi peste o saptamana. Dar nu e vorba de probleme de sanatate", a mai spus oficialul echipei giurgiuvene.In varsta de 45 de ani, Bogdan Andone a preluat conducerea bancii tehnice a formatiei Astra Giurgiu in 2019. In cariera sa a mai antrenat echipe precum FC Voluntari, Olimpia Satu Mare, ASU Poli Timisoara , Metaloglobus si FCSB