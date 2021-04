Bogdan Stancu si Denis Alibec, adversari directi in Turcia. Gol si pasa decisiva pentru unul dintre cei doi romani

Au marcat: Pedro Henrique '39, Parlak '80 / Piris '46, Bogdan Stancu '50.La oaspeti, Bogdan Stancu a fost titular, a pasat decisiv la prima reusita a echipei sale, a marcat al doilea gol si a fost schimbat, in minutul 82, de Karakas. Atacantul roman are patru goluri marcate in acest sezon al SuperLig. In schimb, la gazde, Denis Alibec a jucat primul meci dupa accidentarea suferita la inceputul anului. Romanul a fost titular si a fost schimbat in minutul 54. Tot la gruparea din Kayseri, portarul Silviu Lung a fost rezerva.Genclerbirligi ocupa locul 19, retrogradabil, cu 32 de puncte, la trei puncte de Kayserispor, de pe locul 17, ultimul care asigura mentinerea in prima liga turca.