Demis de la Panathinaikos, Boloni este aproape de o noua echipa

RFC Seraing a revenit in prima liga dupa 25 de ani si dupa ce a castigat barajul de promovare/mentinere cu Waasland-Beveren (1-1 acasa si 5-2 in deplasare), insa se va desparti de antrenorul cu care a obtinut aceasta frumoasa performanta, Emilio Ferrera.Sursa citata scrie ca printre antrenorii doriti de conducerea formatiei din orasul de pe Raul Meuse sunt Franky Vercauteren si Michel Preud'homme, dar si Boloni.Pentru Boloni, aceasta ar fi patra experienta in Belgia, dupa ce fostul selectioner al Romaniei a mai pregatit formatiile Standard Liege , Antwerp si Gent.Panathinaikos Atena l-a dat afara pe Boloni la 11 mai. El preluase conducerea tehnica a echipei Panathinaikos Atena, la 19 octombrie 2020, in locul spaniolului Dani Poyatos.Echipa din Atena era pe locul 11 dupa patru etape, cu doua puncte, cand a venit tehnicianul roman. El a lasat formatia pe locul 5, cu 52 de puncte, dupa 34 de etape, dar fara sanse de a prinde cupele europene.