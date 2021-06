Boloni distruge strategia de la CSA Steaua: "E o iresponsabilitate. Poate mai apare un club Steaua"

Boloni asteapta cu nerabdare revederea cu fostii lui colegi, Piturca, Tudorel Stoica sau Gabi Balint. Cu toate acestea, fostul mare mijlocas al Stelei si al nationalei stie ca e nevoie de mai mult de un stadion frumos."Casele frumoase trebuie mobilate. Cu fotbal", a spus Boloni la DigiSport.El a criticat strategia celor de la CSA Steaua, care au auns in Liga a doua, dar n-au drept de promovare in Liga I. "Sunt lucruri putin enervante si triste. Sunt experti in fotbal, chiar si in armata, dar sa nu pregatesti ceva de lunga durata si sa nu te sprijini pe oameni care in acest domeniu vad altfel si mai bine lucrurile e o iresponsabilitate.Poate se vor face lucrurile pripit si vom vedea un nou FCSB si mai apare apoi si un al treilea club Steaua.Fenomenul Steaua este unul puternic, este un brand, care are in spatele lui niste sentimente puternice. Nu e onorabil sa te joci cu aceste sentimente".