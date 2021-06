Boloni, gata sa revina in Romania! "Sunt invidios pe Piturca"

Intr-o interventie la DigiSport, Boloni a lasat de inteles ca ar dori sa revina acasa, chiar si pentru o pozitie de analist TV. "Sunt invidios pe Piturca!", a spus Boloni, referindu-se la postura lui Piti, de analist al meciurilor de la EURO.Boloni ar fi insa extrem de tentat de pozitia de selectioner al Romaniei. "Am un baiat acolo, pe Mirel Radoi , care mi-a fost elev si mi-e simpatic si nu vreau sa comentez. Am vazut cum am jucat in Georgia si ca trebuia sa castigam. Acest moment nu cred ca va mai veni, nu cred ca va mai veni un moment cand FRF se va gandi din nou la mine, sunt plecat de multi ani din Romania".Boloni resimte si lipsa unei legaturi mai profunde cu fostii lui colegi de la Steaua. "Chiar daca pare ca m-am indepartat, tot timpul eu am sunat mai mult acasa. Vreau sa vin sa-i vad, sa-i simt, pentru ca am fot o gasca fantastica".