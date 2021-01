Inca o victorie pentru Boloni in campionatul Greciei. Panathinaikos se apropie de podium

Golurile au fost marcate de Schenkeveld '32 si Kampetsis '86, conform news.ro.Aceasta a fost a patra victorie consecutiva obtinuta de Panathinaikos in campionatul elen, echipa lui Boloni apropiindu-se de pozitiile fruntase.Panathinaikos ocupa locul cinci in clasament, cu 31 de puncte, iar OFI Creta este pe pozitia a noua, cu 19 puncte. Lider este Olympiakos , care are 45 de puncte.Citeste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"