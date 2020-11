FOTO Bombe din Al Doilea Razboi Mondial, gasite la baza de pregatire a echipei AS Roma

Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria 👏#ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn - AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020

"Multumiri armatei italiene si trupei sale de genisti, dupa ce au luat in siguranta si cu succes cateva dispozitive datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial de la baza de pregatire a clubului, Trigoria, in aceasta saptamana", a notat AS Roma pe Twitter , conform news.ro.Potrivit Il Messagero, au fost gasite aproximativ 20 de bombe in timpul unor lucrari pentru construirea de noi terenuri.Echipa AS Roma face parte din aceeasi grupa ca CFR Cluj in Liga Europa. Italienii au invins CFR Cluj atat la Roma, scor 5-0, cat si in Romania, scor 2-0, si sunt calificati in 16-imi.Citeste si Triplu cosmar pentru Vlad Chiriches in meciul cu Inter. Gafa, autogol si accidentare in doar 45 de minute