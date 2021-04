Ce mai fac milionarii Romaniei: Cristi Borcea si Gigi Netoiu au adus sunca si sorici la Dubai

Retras din fotbal,, Cristi Borcea se ocupa de afaceri si de cei 9 copii, pe care ii are cu patru neveste.Fostul sef dinamovist a investit masiv alaturi de Gigi Netoiu in agricultura, in comuna Cetate, judetul Dolj.Cei doi detin peste 4000 de hectare de teren.Netoiu si cu Borcea au petrecut si Sarbatorile de iarna impreuna in Dubai.Oamenii de afaceri nu au uitat insa de bucatele romanesti intr-un unul dintre cele mai luxoase orase din lume."Gigi, fratele meu (n.r Gigi Netoiu) a adus sunca si sorici la Dubai. Asa am petrecut Craciunul acolo", a spus Cristian Borcea la Poezie si Delicateturi, de la Prima TV.Borcea si Netoiu au sustinut finaciar clubul Dinamo pana la retragerea din fotbal, in 2012.