Borcea are coronavirus. In izolare, poate sa faca la 10-lea copil. "Daca Valentina isi doreste, eu nu am nicio problema"

Fostul actionar al lui Dinamo Cristi Borcea (50 de ani), a fost testat pozitiv cu virusul SARS - COV - 2.Si unul dintre fii sai, Patrick (23 de ani) are noul coronavirus, scrie gsp Cei doi se afla in izolare acasa si sunt intr-o stare buna.Cu 9 copii din 3 casatorii, Borcea nu exclude sa mai faca un urmas."Deocamdata nu imi mai doresc copii, dar daca Valentina isi mai doreste, eu nu am nicio problema", a spus Cristi Borcea, pentru Viva.Retras din fotbal, fostul sef al lui Dinamo are o avere de peste 30 milioane de euro.CITESTE SI: