Cati bani avea Cristi Borcea ascunsi in biblioteca la Revolutie

"In '90, nu aveam ce sa fac cu banii. Intr-o zi a venit Talnar la mine acasa si nu i-a venit sa creada. Asa cum multi altii au bibliotecile pline cu carti, cand i-am deschis o biblioteca, a vazut cum era plina de bani", a povestit Borcea."Pe mine, Revolutia m-a prins cu peste 500.000 de lei. Erau bani foarte multi la acea vreme. De mic am invatat sa fac bani si am aflat si care este calea pentru a castiga sume mari. Cand a vazut toata biblioteca aia plina cu bani, Talnar a fugit din casa pentru ca a crezut ca am spart o banca, ceva", a povestit Borcea, la Kanal D.Fostul finantator si presedinte al lui Dinamo este si acum un potent om de afaceri, care isi sustine financiar cei 9 copii pe care ii are cu 4 femei.