Cristi Borcea, moment de sinceritate: "Am fost tot timpul cu Valentina, chiar daca m-am insurat cu Alina"

"De fiecare data cand m-am casatorit am zis ca vor functiona si acolo raman toata viata. Dar tentatiile au fost mari. Eu am vrut si cu Mihaela si cu Alina sa raman tot timpul. Dar uite ca am ramas cu Valentina, toate drumurile au dus la ea si am ramas cu Valentina. Eu nu am avut probleme...cele doua casnicii s-au terminat din cauza mea. Eu am fost cel care nu am fost cuminte. Au stiut de la inceput, ca nu m-au luat de la biblioteca", a spus Cristi Borcea , conform as.ro. El a mai dezvaluit, conform aceleasi surse, ca in momentul in care a vazut-o pe Valentina Pelinel, si-a dat seama ca ea este femeia visurilor lui. "Cand am vazut-o a doua oara am zis e clar ca va fi cu mine si va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul! Daca am zis de cand am vazut-o...chiar daca m-am insurat cu Alina...eu niciodata nu i-am cerut sa puna capat casniciei. Ea era intr-o relatie care scartaia de foarte multi ani si ne-am placut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. In momentul in care am intrat la puscarie i-am spus ai apartament la New York, de ce sa stai? Du-te acolo. Mi-a spus indiferent cat stai nu pot sa traiesc fara tine, vreau sa lupt pentru tine. Stau dupa tine", a mai spus Borcea.Valentin Pelinel si Cristi Borcea au impreuna 3 copii: Milan si gemenele Indira si Rania. Cu prima sa sotie, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un baiat, Patrick, si gemenii Antonia si Angelo. Cu a doua sotie, Alina Vidican, are alti doi copii: George Alexandru si Gloria . Borcea mai are o fetita, Carolyn, din relatia cu avocata Simona Voiculescu.Citeste si: