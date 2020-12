A plecat de la Dinamo fara bani in buzunar si a semnat cu noua echipa. Borja Valle, prezentat in Spania

La 7 septembrie, FC Dinamo anunta ca jucatorul spaniol de 28 de ani a semnat un contract pe doua sezoane. Insa Borja Valle a parasit echipa "alb-rosie" inainte de finalul turului, pentru ca nu a fost platit de conducerea clubului.Borja Valle Balonga si-a inceput cariera la Ponferradina si a mai evoluat in campionatul spaniol pentru Celta Vigo B, Ourense, Elche si Deportivo La Coruna. La Real Oviedo, el a mai evoluat in sezoanele 2014/2015 si 2015/2016.Acum, Oviedo ocupa locul 13 in Segunda Division, cu 25 de puncte, dupa 19 etape, sase puncte peste Alcorcon, ocupanta locului 19, retrogradabil.