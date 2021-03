Meciul Brazilia - Argentina a fost amanat. Ce se intampla cu preliminariile CM 2022, zona sud-americana

"Comitetul Conmebol a decis sa suspende cele doua etape de calificare pentru Qatar 2022, programate in luna martie. Decizia a fost luata din cauza imposibilitatii de a avea disponibili toti jucatorii sud-americani in timp util. FIFA va analiza reprogramarea meciurilor in coordonare cu CONMEBOL si cu asociatiile sale membre", a precizat Conmebol, intr-un comunicat.Cuburile europene refuza sa elibereze jucatorii deoarece acestia ar urma sa intre in carantina la revenirea in tarile in care au contracte, din cauza restrictiilor de calatorie puse in aplicare in urma pandemiei de coronavirus.Etapele cu numarul 5 si 6 din preliminariile sud-americane erau programate la 25/26 martie, respectiv 30 martie. Cele mai importante meciuri din aceste etape erau Columbia - Brazilia, Argentina - Uruguay, la 26 martie, si Brazilia - Argentina, la 30 martie. Brazilia (12 puncte), Argentina (10), Ecuador (9), Paraguay (6) si Uruguay (6) sunt echipele de pe primele cinci locuri care duc la turneul final si la baraj.Citeste si: