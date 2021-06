"O nebunie totala!" Ce a decis Brazilia, tara lovita din plin de Covid

Cu toate acestea, presedintele Jair Bolosnaro a decis ca Brazilia sa organizeze Copa America: "Trebuie sa traim!".Columbia si Argentina, tarile care ar fi trebuit sa gazduiasca aceasta competitie, au declarat ca nu isi mai asuma aceasta responsabilitate.In scena a intrat presedintele Braziliei, care a preluat el fraiele competiei, iar presedintele CONMEBOL (federatia sud-americana de fotbal) a inmanat bucuros Braziliei sarcina, multmindu-I lui Jair Bolsonaro pentru ca "a salvat ziua".Reactiile au fost dure. "E o nebunie totala", a declarat Miguel Nicolelis, un doctor de la Universitatea Duke, care urmareste raspandirea virusului in tara sa nativa.Doar in ultimele trei luni in Brazilia au murit 207.000 de persoane, si in fiecare zi se raporteaza 60.000 de cazuri noi.Copa America se disputa in perioada 12 iunie - 12 iulie.