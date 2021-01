O noua tragedie aviatica a lovit fotbalul din Brazilia. Au murit patru jucatori si presedintele clubului

In urma impactului a decedat si pilotul aparatului de zbor de mici dimensiuni, conform news.ro.Jucatorii care au decedat sunt Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule si Marcus Molinari.Accidentul a avut loc in apropierea unui aeroport privat din Luzimangues. Avionul s-a prabusit la cateva momente dupa decolare.Potrivit presei braziliene, cei patru jucatori erau legitimati la Palmas din acest an, iar in 19 ianuarie, clubul anunta ca Praxedes, Noe si Ranule au fost testati pozitiv cu coronavirus.Dezastrul s-a produs la 5 ani dupa o catastrofa similara care a lovit clubul de prima liga Chapecoense.Citeste si: Simona Halep e favorizata in Australia. Ce avantaje majore are la Adelaide fata de jucatoarele carantinate la Melbourne