Brazilianul Hulk s-a casatorit cu nepoata fostei sotii. "M-ai invatat ce inseamna iubirea adevarata"

Cei doi s-au casatorit in urma cu sase luni si s-au mutat impreuna in China, acolo unde fotbalistul joaca din 2016 pentru Shangha SIPG.Platit cu 400.000 de euro pe saptamana la chinezi, Hulk ii trimite mereu mesaje de dragoste tinerei sale sotii, Camila."M-ai invatat ce inseamna iubirea adevarata. Esti totul pentru mine", a scris brazilianul pe Instagram, de ziua de nastere a iubitei sale.SURSA FOTO: instagram / hulkparaibaFosta sotie a lui Hulk, Iran, este dezamagita de toata situatia creata de jucatorul lui Shanghai."Este dezamagitor ce a facut. Nu s-a gandit nici la copiii nostri, nici la nimic. Nu mai conteaza ca am suferit atat de mult, dupa 12 ani de casatorie", a spus fosta sotie pentru presa din Brazilia.Hulk si Iran au impreuna trei copii.Camila Angelo are 31 si este nimeni alta decat fiica surorii lui Iran.Hulk, intr-o poza mai veche, alaturi de fosta si actuala sotie.SURSA FOTO: thesun.co.uk