Echipa care a promovat in Premier League dupa 74 de ani. Reactia antrenorului: "O sa ma imbat foarte mult"

Sambata, Brentford a invins, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Swansea City, locul 4 in finalul sezonului regulat, in finala barajului, care a avut loc pe Stadionul Wembley.Au marcat: Toney '10 (p), Marcondes '20. Fulton (Swansea) a fost eliminat, in minutul 65.In semifinale, Brentford a trecut de Bournemouth (locul 6), dupa 0-1, in deplasare si 3-1, acasa, iar Swansea, de Barnsley (locul 5), scoruri 1-0, in deplasare si 1-1, acasa."Ca sa fiu cinstit, vreau doar sa ma imbat foarte mult in aceasta seara si apoi poate voi incepe sa ma gandesc la asta, luni ", a spus antrenorul nou-promovatei, Thomas Frank.Dupa sezonul recent incheiat, au promovat direct Norwich, locul 1 in Championship, si Watford, ocupanta locului al doilea. Au retrogradat din Premier League echipele Fulham , locul 18, West Bromwich Albion, locul 19, si Sheffield United, locul 20.