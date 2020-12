Brigada de lux la derby-ul Craiova - FCSB. Centralul Hategan, la primul meci dupa scandalul de rasism de la Paris

Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Eugen Gheorghe. Arbitru de rezerva va fi Catalin Popa, iar observator Aron Huzu.Practic, in afara lui Sebastian Coltescu , este aceeasi brigada de arbitri care s-a aflat pe teren la meciul PSG - Istanbul BB, intrerupt in prima repriza din cauza imensului scandal de coruptie provocat de al patrulea oficial roman.Citeste si: Au venit "milioanele" la Dinamo. Suma de bani care a fost virata in conturile clubului