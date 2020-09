Meci nebun in Premier League. Echipa lui Florin Andone a dat 5 bare si a pierdut cu un gol marcat dupa fluierul final. Cum a fost posibil

Fara Andone (accidentat) si Baluta (trimis la echipa secunda), Brighton a facut un meci mare impotriva "diavolilor", dar a fost lovita de un ghinion teribil.Mai intai, pe parcursul celor 90 de minute, cei de la Brighton au lovit de 5 ori barele portii lui Manchester United, campionul fiind Trossard, cu 3 executii in bara.In cele din urma, in minutul 90+5, Brighton au reusit sa egaleze la 2, moment in care egalul parea pecetluit, mai ales ca arbitrul a apucat sa fluiere inclusiv finalul meciului. A intervenit insa arbitrajul video (VAR), care a remarcat un hent in careu la ultima faza, astfel ca centralul a revenit si a acordat penalty pentru Manchester United. Bruno Fernandes a transformat si a stabilit scorul final, 3-2 pentru oaspeti.