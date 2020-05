Britanicii au stabilit data cand incepe Premier League

Ziare.

In data de miercuri 17 iunie au loc doua meciuri restante: Aston Villa - Sheffield United si Manchester City Arsenal Londra , toate echipele angrenate avand un meci mai putin disputat. Etapa a 30-a se va disputa in totalitate in weekend-ul 19-21 iunie.Cu restrictiile ridicate privind transmiterea meciurilor de la ora locala 15,00, Premier League a stabilit ca ultimele 92 de meciuri vor fi transmise live in Regatul Unit de partenerii existenti: Sky Sports, BT Sport, BBC Sport si Amazon Prime.Sezonul in Anglia a fost oprit pe 13 martie din cauza pandemiei de coronavirus, dar incepand de saptamana trecuta echipele au primit aprobarea de a relua antrenamentele in grupuri mici de jucatori , iar miercuri cluburile au votat in unanimitate reluarea antrenamentelor cu contact intre jucatori si marirea grupului la maxim zece jucatori.''Astazi am convenit provizoriu sa rezumam Premier League in data de miercuri 17 iunie. Dar aceasta data nu poate fi confirmata pana cand nu vom indeplini toate masurile de siguranta necesare, pentru ca sanatatea si bunastarea tuturor participantilor si suporterilor este prioritatea noastra. Premier League si cluburile noastre sunt mandre sa aiba suporteri incredibili de loiali si pasionati. Este important sa putem asigura ca cei mai multi fani vor putea urmari meciurile de acasa'', a declarat directorul executiv al PL, Richard Masters.Abandonarea sezonului ar fi dus la pierderea unor venituri de circa 750 milioane lire sterline din drepturile de televizare, conform estimarilor presei britanice. FC Liverpool, care nu a mai castigat titlul de 30 de ani, ocupa prima pozitie a clasamentului, cu un avans de 25 de puncte fata de Manchester City, campioana en titre, ocupanta locului doi.