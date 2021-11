Budescu i-a răspuns lui Gigi Becali: "Ştiţi că el vorbeşte pe la televizor"

Constantin Budescu a a vut o contribuție importantă la succesul FCSb în fața celor de la FC Botoșani, pasând decisiv la golul doi, marcat de Ianis Stoica.

La finalul partidei, Budescu a vorbit despre situația lui la FCSB, dar și despre afirmațiile patronului Gigi Becali.

”Critici? La câteva zile a spus altceva şi tot aşa. Ştiţi că el vorbeşte pe la televizor, dar nu avem ce face. Noi trebuie să ne vedem de treaba noastră aici. Să obţinem cât mai multe victorii. Să facem cât mai multe puncte. Chiar ne-am văzut, a fost şi pe bază şi a avut cu totul altă discuţie. Nu numai cu mine, cu toţi jucătorii. Era total opus faţă de cum îl vedeţi dumneavoastră la televizor.

E o alegere a antrenorului să nu fiu titular. Noi trebuie să ne vedem de treabă şi cum am mai spus, la final, trebuie să ne uităm la rezultate. Dacă am câştigat în această seară, nu înseamnă că ce s-a făcut a fost foarte bine.

Nu ştiu dacă a fost tensiune, dar cred că toţi am rămas surprinşi pentru că nu se aştepta nimeni, nu era cazul, dar s-a întâmplat. Am rămas toţi surprinşi, nu avem ce face, noi trebuie să rămânem. Din păcate, viaţa antrenorilor depinde de mai multe lucruri, nu numai de rezultate. Eu nu am zis că vreau să plec. Pot pleca în orice perioadă de transferuri, pentru că am această clauză, dar nu am spus niciodată că vreau să plec. Vom vedea”, a spus Budescu, la finalul meciului, conform telekomsport.ro.

