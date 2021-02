VIDEO Budescu a fost prezentat la arabi pe melodia "Mr Saxobeat"

🇹🇩 بوديسكو وصل 🤩💛❤️ pic.twitter.com/YYTruQQvNl - نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) February 11, 2021

Acesta a fost prezentat oficial sub culorile clubului. Cei de la Damac au realizat un clip de prezentare a lui Budescu cu melodia "Mr. Saxobeat" cantata de Alexandra Stan "Salut, sunt Budescu si am venit aici pentru o noua provocare", a fost declaratia lui Budescu la sosirea in Arabia Saudita.Budescu se afla la a treia experienta in strainatate, dupa ce a mai jucat la Dalian (China) si Al Shabab (Arabia Saudita).