Buduru si Dani Coman au dat bani din buzunarul propriu la Astra . "Am facut cesiune la LPF sa-i luam inapoi"

Ziare.

com

Salariile platite cu intarziere, jucatori deveniti liberi de contract sunt doar cateva dintre problemele Astrei. O mica salvare a venit si din partea sefilor clubului, Petre Buduru si Dani Coman. Astra Giurgiu nu a luat licenta pentru cupele europene, insa jucatorii spera ca la TAS sa se schimbe decizia in favoarea lor."Eu de aceea intru pe teren, sa prind locul 2. Cred in acest obiectiv, avem in contracte bonusuri pentru cupele europene si luptam pentru ele", a spus portarul Lazar dupa meciul pierdut la Craiova cu 1-2.