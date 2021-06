Caz incredibil in Bundesliga: un atacant de top a jucat cu o alta identitate. Fotbalistul si-a falsificat si varsta

Cetatean al RD Congo, atacantul care a trecut prin Belgia, unde a dat un test la Anderlecht in 2017, apoi pe la Paris FC (liga a doua franceza), se numeste de fapt Silas Katompa Mvumpa. S-a nascut in octombrie 1998 si nu in 1999, asa cum indica actele sale false."Motivele (pentru aceasta manipulare) nu sunt legate de dreptul lui de sedere", a precizat VfB Stuttgart, care a anuntat ca vrea sa-si apere pe deplin jucatorul, care a fost "victima unui complot". Potrivit clubului german, fostul agent al jucatorului il plasase practic sub tutela sa, confiscandu-i actele si administrandu-i banii. Schimbarea identitatii a avut drept scop sa-l faca vulnerabil pentru santaj si sa-l tina departe de anumite contacte din Congo.Dupa ce s-a despartit recent de agent, tanarul recrutat in 2019 de Stuttgart a decis sa admita totul de unul singur."Am trait in ultimii ani intr-o angoasa permanenta si am fost foarte ingrijorat de familia mea din Congo", a explicat el, dezvaluind situatia sa."Sa fac publica povestea mea a fost un pas dificil pentru mine", a daugat el.Dupa sezonul sau de succes din Bundesliga, valoarea de piata a extremei de 22 de ani a explodat. Acum este estimat la 25 de milioane de euro, ceea ce il face potential cel mai scump jucator al clubului.VfB Stuttgart este in contact cu liga si cu federatia din Germania pentru a clarifica situatia, dar probabil ca licenta lui Katompa Mvumpa este valabila si va putea continua sa joace normal.