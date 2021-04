Moment istoric in Bundesliga: o super-echipa a retrogradat dupa 30 de ani. Bayern este ca si campioana, a noua oara la rand

Gruparea bavareza s-a impus in partida de pe Allianz Arena, contand pentru a 30-a etapa din Bundesliga, prin golurile marcate in primul sfert de ora de Eric Maxim Choupo-Moting (7) si Joshua Kimmich (13), distantandu-se la zece puncte de principala sa rivala in lupta pentru titlu, RB Leipzig, care s-a inclinat in mod surprinzator pe terenul penultimei clasate, FC Koln (1-2).Bayern va deveni campioana daca va reusi sa se impuna sambata pe terenul lui FSV Mainz, intalnire la care este asteptat sa-si faca revenirea si golgheterul sau Robert Lewandowski, indisponibil de la sfarsitul lunii martie, din cauza unei entorse la genunchi. Tot marti, Schalke 04 a devenit prima echipa retrogradata din prima liga germana in acest sezon , dupa ce a fost invinsa cu 1-0 in partida de la Bielefeld, cu Arminia. Gruparea din Gelsenkirchen a evoluat fara intrerupere pe prima scena a fotbalului german incepand din sezonul 1991-1992.Retrogradarea lui Schalke va priva Bundesliga, cel putin un sezon, de cel mai legendar dintre derby-urile sale, "Derby-ul Ruhr-ului", impotriva vecinei si rivalei istorice Borussia Dortmund.Rezultate:MartiFC Koln - RB Leipzig 2-1Au marcat: Hector (46, 60), respectiv Haidara (59).Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 2-0Au marcat: Choupo Moting (7), Kimmich (13).Arminia Bielefeld - Schalke 04 Gelsenkirchen 1-0A marcat: Fabian Klos (50).Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 2-0Au marcat: Hinteregger (37), Andre Silva (58).Miercuri sunt programate partidele Werder Bremen - FSV Mainz, VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund - Union Berlin si Hoffenheim - Borussia Moenchengladbach.Clasament:1. Bayern Munchen 71 puncte2. RB Leipzig 61 p3. Eintracht Frankfurt 56 p4. VfL Wolfsburg 54 p5. Borussia Dortmund 49 p6. Bayer Levekusen 47 p7. Borussia Moenchengladbach 43 p (29 jocuri)....