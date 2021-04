Burleanu, ales intr-o pozitie inalta la FIFA! Va incasa o avere in cei patru ani de mandat

Congratulations to the four individuals elected or re-elected as members of the FIFA Council for a four-year term of office.



🇷🇴 Razvan Burleanu

🇨🇾 Georgios Koumas

🇩🇪 Peter Peters

🇲🇪 Dejan Savicevic#UEFACongress - UEFA (@UEFA) April 20, 2021

Mandatul lui Razvan Burleanu, care se va intinde pe o perioada de patru ani, a fost confirmat marti, 20 aprilie 2021, in cadrul celui de-al 45-lea Congres UEFA, desfasurat la Montreux, Elvetia.Ceilalti trei membri in Consiliul FIFA din partea UEFA, a caror candidatura a fost confirmata in sedinta de marti, sunt Georgios Koumas (Cipru), Peter Peters (Germania) si Dejan Savicevic (Muntenegru).Locul rezervat unei persoane de sex feminin in acelasi organism de conducere al FIFA a fost castigat, in urma alegerilor, de Evelina Christillin (Italia).Mandatul presedintelui FRF , Razvan Burleanu, in Consiliul FIFA reprezinta o premiera pentru Romania, de la afilierea FRF la FIFA in 1923 pana azi. Presedintele FRF devine astfel si cel mai tanar membru al Consiliului FIFA.Burleanu va incasa 210.000 de euro anual, adica va ajunge la cel putin 840.000 de euro in cei patru ani.La fiecare deplasare in strainatate, el va lua si o diurna de 700 de euro.