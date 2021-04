Prima reactia a lui Burleanu dupa ce a ajuns sef la FIFA si la UEFA

Mandatul presedintelui FRF , Razvan Burleanu, in Consiliul FIFA reprezinta o premiera pentru Romania, de la afilierea FRF la FIFA in 1923 pana azi. Presedintele FRF devine astfel si cel mai tanar membru al Consiliului FIFA. Mandatul echivaleaza si cu pozitia de membru al Comitetului Executiv UEFA "Prezenta in Consiliul FIFA este o performanta pentru diplomatia sportiva a Romaniei, iar pentru managementul sportiv este cea mai inalta recunoastere, de aceea voi face tot ceea ce este posibil cu cea mai inalta responsabilitate ca, alaturi de presedintele UEFA si de ceilalti 7 colegi din Consiliul UEFA, sa pot reprezenta interesele fotbalului european si al altor federatii nationale non-europene care impartasesc aceeasi viziune cu UEFA.Pentru Romania inseamna si un acces la o cunoastere si o intelegere globala a dezvoltarii fotbalului care se va transpune totodata in decizii pe care voi incerca sa le influentez la nivel international si national.Totodata, prin demersul de a candida si de a fi ales mi-am dorit sa inspir si alti romani tineri care considera ca anumite domenii sau functii le sunt greu accesibile, daca nu chiar interzise, iar modul nostru de lucru integru sa fie un model si pentru ale sectoare de activitate din tara noastra", a declarat presedintele FRF, Razvan Burleanu.