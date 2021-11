Cadou inedit făcut de Elveția Irlandei de Nord după preliminariile CM 2022

Elveţia, calificată la Cupa Mondială şi datorită rezultatului de 0-0 din meciul Irlanda de Nord – Italia, din ultima etapă a grupelor preliminare europene, le-a trimis nord-irlandezilor 9,3 kilograme de ciocolată.

Cele 9,3 kilograme de ciocolată reprezintă dele 93 de minute de rezistenţă a Irlandei de Nord în faţa Italiei, la partida din 15 noiembrie.

Într-un filmuleţ postat pe contul oficial al naţionalei Elveţiei, selecţionerulu Murat Yakin poate fi văzut fredonând melodia Sweet Caroline în timp ce pregăteşte ciocolata pentru a fi trimisă la federaţia nord-irlandeză.

We kept our word, @NorthernIreland 😉 A sweet Thank You is on its way! #sweetcaroline #sweetchocolate

