Decizie "grea" la campioana Romaniei, CFR Cluj. Ce s-a intamplat cu veteranii Mario Camora si Ciprian Deac

"Mario si Cipri aveau deja intelegeri semnate pana in 2022, insa echipa noastra isi manifesta recunostinta pentru munca exemplara depusa de cei doi in tricoul visiniu prin aceasta reinnoire de contract pana in 2024. Ne mandrim si suntem bucurosi sa avem astfel de caractere de fier in familia CFR!", se aratra pe site-ul clubului.Camora ( proaspat international roman ) este legitimat la CFR Cluj din 2011, iar Deac din 2017, dupa ce a mai jucat pentru gruparea clujeana in perioadele 2006-2010 si 2012-2015.Citeste si: VIDEO Conflict ca la usa cortului intre doi fotbalisti uriasi. Scandalul Ibrahimovic - Lukaku face inconjurul lumii