Campioana Romaniei, traseu infernal spre grupele Champions League. Ce avantaj are FCSB in fata CFR-ului

Coeficientul european al celor doua formatii romanesti in ultimii cinci ani (FCSB - 21.000, respectiv CFR - 16.500) va juca si de aceasta data un rol crucial, in special in stabilirea adversarelor.In primul tur preliminar, atat FCSB cat si CFR au asigurat statutul de cap de serie, astfel ca accesul in faza urmatoare n-ar trebui sa ridice mari probleme.In turul al doilea lucrurile se complica putin. Daca FCSB va fi si aici cap de serie, CFR Cluj ar putea aluneca in urna outsiderelor, in functie de rezultatele care se vor inregistra in acest final de sezon in restul campionatelor nationale. Astfel, daca ardelenii nu vor fi in urna favoritelor, atunci ar putea da inca din turul al doilea peste echipe precum Slavia Praga, Olympiakos Steaua Rosie, Dinamo Zagreb sau Young Boys Berna.Avantajul la coeficient detinut de FCSB in fata CFR-ului dispare in turul al treilea preliminar, acolo unde ambele formatii din Romania s-ar afla in urna a doua. La posibilele adversare de mai sus se vor adauga Glasgow Rangers si campioana Danemarcei, cel mai probabil Midtjylland.La fel, ultimul tur preliminar ar fi unul incendiar, contra unei echipe mai bine cotate. In aceasta faza a competitiei vor intra direct campioanele din Austria (probabil Salzburg) si Turcia, Besiktas fiind marea favorita.