Cum s-a schimbat raportul de forte in fotbalul mare european ANALIZA

Numai Bayer Munchen a reusit sa-si mentina suprematia, ajungand la noua titluri consecutive si 31 (record) in istorie. In Italia, Inter a spart suprematia lui Juve, care castigase ultimele noua campionate la rand.Adevarata lovitura a dat-o Lille , care a smuls titlul bogatilor de la PSG , campioana ultimelor sapte editii.In Europa, 12 campionate au castigatoare noi, unele echipe ajungand in varf dupa multi ani. Hamrun Spartans, spre exemplu, nu mai castigase campionatul Maltei de 30 de ani. Sporting Lisabona a revenit si ea in top dupa 19 ani, ultimul titlu, exceptandu-l pe cel de acum, datand din 2002, cand antrenor era Boloni.Spania - Atletico Madrid Italia - Inter Milano Anglia - Manchester City Franta - LillePortugalia - SportingScotia - Glasgow RangersTurcia - Besiktas Istanbul Ucraina - Dinamo Kiev Irlanda - Shamrock RoversCipru - Omonia NicosiaBosnia - Borac Banja LukaMalta - Hamrun SpartansGermania - Bayern Munchen Belgia - BrugesOlanda - AjaxGrecia - Olympiakos Rusia - Zenit St. PetersburgAustria - Red Bull SalzburgCehia - Slavia PragaElvetia - Young Boys BernaBulgaria - LudogoretsRomania - CFR Cluj Polonia - Legia VarsoviaCroatia - Dinamo ZagrebUngaria - FerencvarosSlovacia - Slovan BratislavaSerbia - Steaua Rosie BelgradMoldova - Sheriff TiraspolMuntenegru - BuducnostExista cateva competitii unde lucrurile nu sunt clarificate. In Albania, Teuta Durres si Villaznia Skhroder sunt la egalitate, cu 63 de puncte, cand mai e de jucat o etapa din campionat In Danemarca, Bronby are 58 de puncte, iar Midtjylland 57 de puncte, astazi fiind ultima etapa, in care ambele joaca acasa.Nici in Luxemburg situatia nu e clara, deoarece Swift Hesperance, 65 puncte, si Dudelange, 63 puncte, mai au un meci de jucat. Mircea Lucescu a revenit in forta in antrenorat si a castigat cu Dinamo Kiev trei trofee - campionat, cupa, supercupa. La echipa antrenata de el a jucat si Tudor Baluta, insa a avut numai o apartie tot sezonul. Ianis Hagi si Nicolae Stanciu s-au impus cu echipele lor, Glasgow Rangers, respectiv Slavia Praga, cu mentiunea ca fostul stelist a reusit chiar eventul.Tripleta romaneasca de la Ludogorets, formata din Moti- Grigore- Keseru, a triumfat din nou in Bulgaria, primul ajungand la noua campionate castigate cu echipa sa. Acesta a fost ultimul sezon pentru el, fundasul de 36 de ani fiind decis sa puna ghetele in cui.