Campionatul European de Fotbal 2021! Cum sa te pregatesti ca la carte pentru vizionarea meciurilor favorite

Cum sa te pregatesti pentru vizionarea Campionatul European de Fotbal 2021

Stai la bloc? Cum sa faci vizionarea meciurilor mai placuta

Vizionarea meciurilor din propria gradina

Cand au loc meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal 2021

Turcia vs Italia (11 iunie, ora 22:00, Roma)

Tara Galilor vs Elvetia (12 iunie, ora 16:00, Baku)

Turcia vs Tara Galilor (16 iunie, ora 19:00, Baku)

Italia vs Elvetia (16 iunie, ora 22:00, Roma)

Italia vs Tara Galilor (20 iunie, ora 19:00, Roma)

Elvetia vs Turcia (20 iunie, ora 19:00, Baku)

Danemarca vs Finlanda (12 iunie, ora 19:00, Copenhaga)

Belgia vs Rusia (12 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)

Finlanda vs Rusia (16 iunie, ora 16:00, St. Petersburg)

Danemarca vs Belgia (17 iunie, ora 19:00, Copenhaga)

Finlanda vs Belgia (21 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)

Rusia vs Danemarca (21 iunie, ora 22:00, Copenhaga)

Austria vs Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00, Bucuresti)

Olanda vs Ucraina (13 iunie, ora 22:00, Amsterdam)

Ucraina vs Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00, Bucuresti)

Olanda vs Austria (17 iunie, ora 22:00, Amsterdam)

Ucraina vs Austria (21 iunie, ora 19:00, Bucuresti)

Macedonia de Nord vs Olanda (21 iunie, ora 19:00, Amsterdam)

Anglia vs Croatia (13 iunie, ora 16:00, Londra)

Scotia vs Cehia (14 iunie, ora 16:00, Glasgow)

Croatia vs Cehia (18 iunie, ora 19:00, Glasgow)

Anglia vs Scotia (18 iunie, ora 22:00, Londra)

Cehia vs Anglia (22 iunie, ora 22:00, Londra)

Croatia vs Scotia (22 iunie, ora 22:00, Glasgow)

Polonia vs Slovacia (14 iunie, ora 19:00, Saint Petersburg)

Spania vs Suedia (14 iunie, ora 22:00, Sevilla)

Suedia vs Slovacia (18 iunie, ora 16:00, Saint Petersburg)

Spania vs Polonia (19 iunie, ora 22:00, Sevilla)

Suedia vs Polonia (23 iunie, ora 19:00, Saint Petersburg)

Slovacia vs Spania (23 iunie, ora 19:00, Sevilla)

Ungaria vs Portugalia (15 iunie, ora 19:00, Budapesta)

Franta vs Germania (15 iunie, ora 22:00, Munchen)

Ungaria vs Franta (19 iunie, ora 16:00, Budapesta)

Portugalia vs Germania (19 iunie, ora 19:00, Munchen)

Germania vs Ungaria (23 iunie, ora 22:00, Munchen)

Portugalia vs Franta (23 iunie, ora 22:00, Budapesta)

In total, 24 de echipe vor participa la Campionatul European de Fotbal 2021, care se va juca pe 12 stadioane, inclusiv in Bucuresti.Din cauza pandemiei de coronavirus, vizionarea fizica a meciurilor favorite din cadrul Campionatul European de Fotbal 2021 este aproape imposibila pentru microbisti, chiar daca meciurile vor fi jucate si in Bucuresti. Tocmai de aceea este important sa te pregatesti din timp pentru a viziona cele mai importante meciuri din confortul propriei case, sau de ce nu, chiar din curte.Daca stai la bloc, optiunile sunt limitate. Fie esti dispus sa investesti bani intr-un televizor performant, cu o diagonala mare, care sa afiseze imaginile la o calitate cat mai clara, fie poti profita de peretele gol din living. A doua solutie este mai eficienta si mai putin costisitoare. In acest caz, pentru a urmari meciurile favorite la o rezolutie mare vei avea nevoie de un videoproiector portabil sau de un mini videoproiector . Cu ajutorul acestuia vei putea sa redai imaginile la dimensiuni mari, pe unul dintre peretii goi ai livingului.Daca te-ai mutat la curte trebuie sa profiti de aceasta perioada pentru a amenaja locul de relaxare unde sa amplasezi si un mini-cinematograf in aer liber. In plus, vei putea utiliza mini-cinematograful si dupa terminarea Campionatul European de Fotbal 2021, pentru vizionarea filmelor favorite.Prin urmare este esential sa alegi cu grija un mobilier de exterior care sa fie confortabil, dar care, totodata, sa fie rezistent in timp. Poti opta pentru un mobilier din rachita, format dintr-o canapea, fotolii si o masuta de cafea. Canapeaua si fotoliile pot fi decorate cu perne speciale, care sa le dea un plus de confort, dar si un efect vizual deosebit.Cand alegi un set mobilier gradina tebuie sa tii cont de caracteristicole acestuia. Mobilierul trebuie sa reziste razelor puternice ale soarelui, dar si ploilor si altor intemperii ale vremii. De asemenea, este important sa ai unde sa-l depozitezi in timpul iernii, pentru a nu se deteriora rapid. O magazie sau un garaj sunt ideale pentru depozitarea mobilierului pentru gradina.Iar pentru a putea urmari in voie Campionatul European de Fotbal 2021, alaturi de prietenii tai si, de ce nu, alaturi de familie, este important sa achizitionezi un videoproiector portabil. Vei mai avea nevoie de o panza (sau de un cearsaf alb), pe care sa proiectezi meciurile favorite.Campionatul European de Fotbal 2021 se desfasoara in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021, iar principalele favorite la castigarea grupelor sunt Italia, Belgia, Olanda, Spania, Anglia si Germania.