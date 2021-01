Campionatul se reia cu restanta Viitorul - Hermannstadt. Antrenorul Mircea Rednic: "Avem de jucat 16 finale"

"Avem 16 meciuri de jucat, 16 finale. Dar nu vreau sa facem calcule, luam fiecare meci in parte. Incepem cu Hermannstadt si ne dorim foarte mult sa castigam pentru ca asa ne putem indeplini primul obiectiv, acela de a termina turul in primele sase locuri. Pe mine mai putin ma intereseaza adversarul, desi e clar ca si Hermannstadt are probleme... Am vazut ca ei au facut si cateva schimbari, au plecat si au venit jucatori . Ei au problemele lor, noi avem problemele noastre. Asa ca trebuie sa fim concentrati pe jocul nostru. Vreau sa ne impunem ca prezenta, ca joc, si sa castigam cele trei puncte", a spus Rednic."Normal ca toata lumea are nevoie de puncte, ne asteptam la un meci dificil. Sper ca noi sa nu mai facem greselile pe care le-am facut in ultimele trei partide, pentru ca au fost greseli individuale, greseli de portar... trebuie mai ales sa tratam cu mai multa responsabilitate ocaziile pe care le vom avea. Avem nevoie de o victorie duminica pentru moralul nostru", a adaugat el.Tehnicianul a explicat ca la meciul cu FC Hermannstadt nu va putea conta pe Gabriel Iancu, in timp ce Alexandru Matan este incert. "Imi pare rau ca in perioada asta nu l-am avut la antrenamente si pe Iancu. El are probleme dupa o accidentare mai veche si tot incearca sa treaca peste durerea pe care o are. El s-a pregatit separat si nu va fi prezent nici la meciul de duminica. Trebuia sa mearga in Germania la un control, insa au fost ceva probleme cu plecarea. A ramas la Bucuresti. Eu sper sa revina cat mai repede. Am decis ca in perioada asta de pauza sa se ocupe de accidentare si sa revina 100%. La fel Matan, a avut o contractura la gamba si nu s-a antrenat cu grupul. Dar a intrat azi si sper sa il am totusi in lot pentru partida cu Hermannstadt", a precizat antrenorul.Mircea Rednic a explicat ca isi doreste un lot numeros pentru partea a doua a sezonului. "Pana la prima intrerupere vom juca 8 meciuri in 25-26 de zile, asa ca va fi foarte putin timp de refacere. De aceea am si insistat sa am un lot numeros, s-a facut un transfer, a venit atacantul Sabala (n.r. - letonul Valerijs Sabala). Imi doresc concurenta, imi doresc un lot mare... au intrat si jucatori tineri de la Academie. Mai mult ca sigur vor interveni accidentari si trebuie sa fim pregatiti", a mai spus el.Echipa de fotbal FC Viitorul intalneste, duminica, de la ora 19:00, pe teren propriu, formatia FC Hermannstadt, intr-o partida restanta din cadrul etapei a 12-a a Ligii I.Citeste si: Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii