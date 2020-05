Cand vom putea vedea din nou meciuri de fotbal cu spectatori

Ziare.

Desi restul de 11 etape din sezonul 2019-20 din La Liga, care a fost suspendata temporar din cauza coronavirusului in martie, se vor juca in spatele usilor inchise, presedinta Comitetului Superior al Sportului (CSD) din Spania, Irene Lozano, a declarat miercuri ca este posibil ca fanii sa poata fi din nou in tribune la partidele care vor marca debutul noului sezon."Acest lucru nu este exclus. Daca putem gasi o cale, care nu este atat de dificil de gasit avand in vedere ca Spania este un lider in organizarea de evenimente sportive cu un nivel ridicat de securitate, atunci ar fi posibil ca suporterii sa revina in tribune. Lucram la un mod de a ne asigura ca putem vedea sportul in prezenta publicului'', a spus Lozano.La Liga a autorizat de saptamana trecuta cluburile sa treaca de la antrenamentele individuale la sedinte de pregatire "in grupuri mici".Dupa suspendarea campionatului spaniol, pe 12 martie, din cauza pandemiei de coronavirus, cluburile din La Liga au reluat antrenamentele individuale incepand cu 8 mai, cu maximum sase jucatori simultan pe teren si cu respectarea draconica a regulilor. Jucatorii trebuie sa vina separat, deja echipati, cu manusi si masti si sa li se masoare temperatura.Permiterea sedintelor de pregatire in grupuri mai mari apropie La Liga de o reluare a competitiei, mai ales ca nu a fost luat in calcul sub nicio forma inchiderea sezonului 2019-2020.