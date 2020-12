Capitanul echipei Juventus si-a cerut scuze fata de fani dupa umilinta cu Fiorentina: "Nimic de adaugat"

Bonucci a gresit flagrant la doua dintre golurile oaspetilor si a avut o prestatie departe de randamentul sau obisnuit, conform agerpres.ro.''Cel mai slab Juventus din aceasta prima jumatate a sezonului. Imi cer scuze fanilor in numele meu, in primul rand. Nimic de adaugat'', a postat Bonucci pe contul sau de Instagram.Banderola de capitan a lui Juventus i-a revenit lui Bonucci in absenta lui Giorgio Chellini, care a fost lovit de accidentari succesive in ultimele 18 luni.Esecul ''Batranei Doamne'' a venit surprinzator, la trei zile dupa ce Juve a invins Parma cu 4-0 in Serie A, parand ca echipa condusa de Andrea Pirlo a intrat in forma.Juventus a avut prestatii bune in acest sezon, cum a fost acel 3-0 in deplasare cu Barcelona in Liga Campionilor, dar inconstanta din campionat a indepartat-o temporar din lupta pentru al zecelea titlu. Cu sase victorii, sase remize si o infrangere, Juventus ocupa locul patru, la sapte puncte de liderul AC Milan Citeste si: Cati bani se vor investi in sportul din Romania pana in 2024. Marile obiective de infrastructura din programul de guvernare