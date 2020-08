Capitanul echipei Manchester United a petrecut noaptea in arest, in Mykonos

Fotbalistul ar fi atacat politistii care au intervenit pentru a calma situatia.Maguire a petrecut noaptea intr-o celula, alaturi de alti doi barbati, cu varste de 28 de ani si de 29 de ani, scrie dailymail.com.Manchester United a precizat, intr-un comunicat, ca Maguire coopereaza total cu autoritatile elene. "Clubul are cunostinta de presupusul incident in care a fost implicat Harry Maguire, in Mykonos, noaptea trecuta. Harry a fost contactat si el coopereaza total cu autoritatile din Grecia. In acest moment nu vom mai face comentarii", se arata in comunicat.Harry Maguire se afla in vacanta in Grecia.