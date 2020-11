Absenta de ultima ora din lotul Irlandei de Nord pentru meciul cu Romania. Ce s-a intamplat cu capitanul Davis

Mijlocasul de 35 de ani, care a intrat in min. 83 al meciului cu Austria, pierdut cu 1-2, duminica, la Viena, este detinatorul recordului de selectii la nationala Irlandei de Nord (124). Davis, coleg cu Ianis Hagi la Glasgow Rangers, are 12 goluri marcate pentru reprezentativa Irlandei de Nord.De asemenea, site-ul FRF noteaza ca mijlocasii Niall McGinn (Aberdeen) si Jordan Thompson (Stoke City) ar putea, probabil, sa nu evolueze in meciul cu Romania, acestia fiind accidentati in meciul cu Slovacia si absentand la ultima partida, cu Austria. Certa este absenta mijlocasului George Saville (Middlesbrough), care a parasit cantonamentul din motive personale.Ultimul meci al nationalei Romaniei in Liga Natiunilor se va disputa miercuri, de la ora 21:45, pe Stadionul Windsor Park din Belfast, impotriva selectionatei Irlandei de Nord. Partida conteaza pentru clasamentul FIFA , care va determina urnele pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru CM 2022.In tur, Romania si Irlanda de Nord au terminat la egalitate, 1-1, pe Arena Nationala, tricolorii avand un om in plus mai bine de o repriza.Citeste si: Meciul echipei nationale de la Belfast se va disputa cu spectatori. Cati fani nord-irlandezi vor fi in tribune