Capitanul unui club din Liga 1 anunta ca se lasa de fotbal din cauza Ministerului Sportului: Suntem calcati in picioare

Fotbalistii din Liga 1 se plang de faptul ca nu mai pot avea contact cu lumea cel putin pana pe 13 iunie, dupa ce ministrul Ionut Stroe a hotarat ca acestia sa fie blocati in cantonament pe perioada desfasurarii competitiei.Astfel, Cosmin Frasinescu afirma ca prefera sa se lase de fotbal decat sa stea cateva luni in cantonament."Eu unul nu mai stau in cantonament. Prefer sa renunt si la contract, dar nu mai stau inca doua saptamani. Eu nu pot sa stau patru luni in cantonament, in conditiile in care am mai stat doua luni acasa si am respectat tot ce s-a putut. Sunt lucruri absurde, nu se poate face asa ceva! Sa mai stam inca doua luni si jumatate in cantonament pentru ca asa vrea cineva... E strigator la cer. Cum sa stai sase luni sa te priveze de libertate? Eu unul prefer sa nu mai continui asa. In toamna, daca mai apar niste cifre, iarasi stam in cantonament! Nu e o declaratie la nervi, dar pur si simplu m-am saturat. Si toti jucatorii au aceeasi pozitie", a spus Frasinescu pentru ProSport "Avem un grup cu reprezentanti de la alte echipe si cu totii sunt revoltati. Luam legatura cu AFAN-ul, e revoltator! Sunt campionate in care jucatorii nu sunt privati de libertate. Nu se poate asa ceva. Stam cu somaj tehnic, cu contractele ciuntite atatea luni in cantonament, iar altii pe afara cu sute de mii de euro joaca fara aceste restrictii. Reziliez contractul si prefer sa stau acasa. Ma apuc de altceva decat sa fac asta. Oricum jucam din 3 in 3 zile, ne dam jos din autocar si urcam iarasi, oricum nu pot sa-mi vad familia. Eu jumatate de an sunt privat de libertate. Merg intr-un hotel in care nu stiu cine a stat, calatoresc cu un autocar in care nu stiu cine a urcat, dar acasa nu am voie sa merg, unde eu mi-am incuiat sotia si copiii in casa ca sa nu ia virusul. Daca se ia decizia asta eu stiu ce o sa fac. Pur si simplu nu mai pot. Nu pot sa ajut echipa in aceste conditii. Suntem calcati in picioare si este momentul sa ne facem vocea auzita. Nu mai joaca nimeni si sa joace cu cine vor ei", a mai spus Frasinescu.De asemenea, si fundasul lui Poli Iasi, Ovidiu Mihalache, a avut aceeasi pozitie."Jucatorii nu sunt animale! Asa se comporta cu noi, ca si cu niste animale. Nu se poate asa ceva!", a comentat Mihalache.De asemenea, si fundasul formatiei FC Voluntari, Ionut Balaur, a criticat decizia MTS. 1 Iunie tata tara libera si noi in puscarie! Bravooo! Doua luni in carantina nu au fost destul. Plus doua saptamani inchisi ca animalele", a comentat Balaur.Liga 1 se va relua pe 13 iunie, iar jucatorii nu pot iesi din cantonament pe durata competitiei.