STUDIU Capitolul la care FCSB e "campioana" in Liga 1, iar CFR Cluj e la "retrogradare"

Conform agerpres.ro, FCSB este urmata la acest capitol de FC Viitorul (25,1 ani), Chindia Targoviste (25,7), Gaz Metan Medias (26,3), Universitatea Craiova (26,4), FC Botosani (27,2), Academica Clinceni (27,4), Astra Giurgiu (27,5), UTA Arad (27,5), FC Voluntari (27,6), FC Arges (28,0), Politehnica Iasi (28,1), Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (28,2). Dinamo Bucuresti (28,2). CFR Cluj , castigatoarea ultimelor trei editii din Liga I, este penultima, cu o medie de varsta de 29,4 ani, devansand-o numai pe FC Hermannstadt - 29,8 ani.In cele cinci mari campionate din Europa, cea mai tanara echipa este AC Milan , cu o medie de varsta de 24,5 ani, in ciuda prezentei unor veterani, ca portarul roman Ciprian Tatarusanu (34 de ani) si mai ales atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic (39 de ani). Fosta campioana a Italiei este urmata de trei cluburi din Franta, AS Monaco (24,7), Stade de Reims (24,8) si Saint-Etienne (24,8).In ce priveste primele 20 de tari in clasamentul UEFA , pe primul loc sunt danezii de la Nordsjaelland (22,7 ani), ce-i devanseaza pe portughezii de la Famalicao (23,1) si olandezii de la ADO Den Haag (23,4). La Den Haag evolueaza romanul Andrei Ratiu, nascut pe 20 iunie 1998.Pentru ansamblul campionatelor luate in considerare, valorile extrem au fost masurate in cazul lui FK Metta (Letonia, 20,6 ani) si Mushuc Runa (Ecuador, 31,6 ani).