Casa lui Fabinho, sparta cand Liverpool a sarbatorit titlul

Potrivit Liverpool Echo, spargerea a avut loc in intervalul miercuri, ora 15.00 - joi, ora 04.00, cand in locuinta nu era nimeni.Au fost sustrase bijuterii, dar a fost furata si o masina Audi RS6, care a fost gasita ulterior.Nu este prima data cand unui jucator al echipei Liverpool ii este sparta locuinta de hoti in timp ce el este la stadion. In 2019, casa lui Sadio Mane a fost sparta in timpul unui meci din Bayern Munchen . Anterior, au fost victimele hotilor si Dejan Lovren, Roberto Firmino, Pepe Reina, Daniel Agger si Jerzy Dudek.