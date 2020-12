Casa lui Paolo Rossi, sparta de hoti in timpul funeraliilor fostului fotbalist

Conform news.ro, Rossi a fost incinerat, sambata, dupa o ceremonie la Stadio Romeo Menti din Vicenza si dupa o slujba la catedrala din oras.Sotia lui Rossi a descoperit spargerea cand a ajuns acasa. Hotii au fortat o fereastra pentru a intra in imobil.Politia a deschis o ancheta. Printre obiectele furate, in majoritate bijuterii, se numara un ceas care i-a apartinut fostului atacant, dar si 100 de euro. Cele mai valoroase obiecte legate de cariera fostului jucator nu au fost furate.Paolo Rossi, campion mondial cu nationala de fotbal a Italiei in 1982, a incetat din viata in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 64 de ani.El a jucat toata cariera in Italia, la echipele Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan si Hellas Verona, Pentru nationala Italiei a evoluat in 48 de meciuri si a inscris 20 de goluri , in perioada 1977-1986. A obtinut sase trofee cu Juventus, intre care si Cupa Cupelor in 1984.Citeste si: Zlatan Ibrahimovic a comentat si el scandalul Coltescu: "Nu exista cale de mijloc, suntem cu totii la fel"