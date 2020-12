Cat de frica le e nemtilor de nationala Romaniei. Meciul de care si-au adus aminte si ce parere au despre Ianis Hagi

"Romania a venit din urna doi si e o echipa abordabila pe hartie, Dar, la a doua vedere, este un adversar care nu ar trebui subestimat. Romanii au o echipa tanara, care ar trebui sa contina cativa jucatori care au ajuns in semifinalele Campionatului European U21 din 2019, unde Germania i-a oprit", a notat cotidianul Kicker, amintindu-si de confruntarea de anul trecut a nationalelor de tineret. Atunci, in careul de asi al Europeanului, Germania a invins cu 4-2, dar dupa ce Romania a condus cu 2-1.In ceea ce priveste jucatorii nationalei Romaniei, nemtii s-au oprit asupra lui Ianis Hagi . "Fiul legendarului Gheorghe Hagi merita o atentie speciala. Jucatorul de 22 de ani ii calca pe urme tatalui sau si joaca un rol important in nationala Romaniei la o varsta frageda", au precizat germanii.Citeste si: Se bat degeaba pe averea lui Diego Maradona. Ultima dorinta a fostului fotbalist: "Nu voi lasa nimic"