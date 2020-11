Emotii pentru FCSB. Cat vor lipsi de pe teren vedetele Man si Tanase. Urmeaza derby-urile cu CFR si Craiova

Conform primelor informatii, ambii vor fi indisponibili pentru urmatoarele 2 saptamani, situatia cea mai ingrijoratoare fiind in dreptul lui Tanase, suspect de ruptura musculara, caz in care va absenta pana la finalul anului.Pentru FCSB nu e o veste buna, in conditiile in care in luna decembrie sunt programate derby-urile cu CFR Cluj si Craiova, marile rivale in lupta pentru titlu.Citeste si: Reactia lui Mihai Stoica dupa penalty-ul inexistent de la Medias: "C-asa-i in fotbal"