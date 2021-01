Cati spectatori vor fi in tribune la meciurile de la Euro 2020? Scenariile cu care lucreaza UEFA si cand va fi luata decizia finala

Presedintele FRF, Razvan Burleanu , si Eduard Novak au avut o prima intalnire marti, in care principalul subiect de discutie a fost introducerea ministrului in mecanismul de pregatire al turneului Euro-2020, in calitatea sa de presedinte al Comitetului Interministerial pentru organizarea Campionatului European la Bucuresti.Presedintele FRF si managementul Grupului Operativ de Lucru l-au informat pe ministrul Sportului despre stadiul pregatirilor si a ceea ce a mai ramas de realizat pana la debutul competitiei. Din punct de vedere logistic, toate lucrarile sunt in graficul stabilit cu UEFA, singura variabila fiind prezenta spectatorilor la meciurile de la Arena Nationala, informeaza frf.ro.Florin Sari, liderul Grupului Operativ, l-a informat pe noul ministru despre scenariile la care se lucreaza cu UEFA, de la 0% la 70% capacitate ocupata a stadionului. In functie de evolutia pandemiei de COVID-19, de ritmul vaccinarii si de capacitatea de testare a fanilor, se va alege un scenariu de desfasurare a meciurilor.Decizia va fi luata la inceputul lunii martie, astfel incat UEFA sa aiba apoi timpul necesar pentru a-si dimensiona si definitiva dispozitivul logistic cu care va gestiona meciurile de la Bucuresti (personal specializat, facilitati dedicate, ticketing si ospitalitate etc.).La intalnirea de la MTS a mai fost discutata cresterea capacitatilor de organizare a competitiilor internationale in Romania. Fotbalul va beneficia in viitor de noile stadioane reconstruite pentru Euro-2020 si de cunostintele de organizare a marilor evenimente dobandite de managerii FRF de la UEFA. Drept urmare, deja alte doua competitii europene au fost atribuite Romaniei: turneul final U19, tot in aceasta vara, si turneul final U21, in anul 2023.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"