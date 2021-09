Cazul Emma Răducanu se repetă în fotbal. Record istoric pentru Germania stabilit de jucătorul cu mamă din România

Unul dintre remarcații meciurilor din Liga Campionilor de la mijlocul acestei săptămâni a fost tânărul atacant german de origine română Karim Adeyemi, care evoluează pentru echipa austriacă FC Salzburg.

În victoria celor de la Salzburg cu francezii de la Lille (2-1), Adeyemi a marcat ambele goluri ale austriecilor, din penalty, în minutele 35 și 53.

Statisticienii au remarcat imediat că Adeyemi a devenit astfel cel mai tânăr fotbalist german din istorie (19 ani și 254 de zile) care reușește o ”dublă” în Champions League, depășind performanța deținută de Thomas Muller (20 de ani și 2 zile).

La fel ca Emma Răducanu în tenis, Karim Adeyemi ar fi putut reprezenta România la nivel internațional.

Fotbalistul cu tată nigerian și mamă din România a ales însă să evolueze pentru naționalele de juniori ale Germaniei, iar în această toamnă a debutat la naționala mare a nemților, înscriind și un gol, contra Armeniei (6-0).

