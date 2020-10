Fotbalul italian, ingenuncheat de coronavirus. Cazuri de COVID-19 la Juventus, Atalanta, Napoli si Genoa

La Juventus, doi angajati au fost testati pozitiv. Clubul a precizat ca persoanele infectate sunt membri ai stafului, insa nu fac parte din cel tehnic sau din cel medical. Conform protocolului, intregul lot este acum in izolare fiduciara, ceea ce inseamna ca jucatorii care au fost testati negativ isi pot continua activitatile de antrenament si de meci, dar nu pot avea contact cu persoane din afara grupului.La Genoa s-au inregistrat trei noi cazuri de coronavirus, totalul ajungand la 17 jucatori si cinci membri ai stafului infectati.Si Napoli are un jucator testat pozitiv sambata: Eljif Elmas.Atalanta a anuntat ca are un jucator testat pozitiv. Acesta este asimptomatic.