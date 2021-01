Reactia CFR Cluj dupa ce Gigi Becali a spus ca "celelalte echipe n-au inteligenta". "Noi am respectat legea"

"Noi am respectat legea, ne-am antrenat in noroi, am mutat antrenamente in sala. Asta nu inseamna ca suntem prosti, c-am vazut ca domnul Gigi Becali a zis asta despre cei care n-au plecat in cantonament", a declarat Marius Bilasco, potrivit Digi sport Marius Bilasco a mai transmis ca CFR Cluj a incercat sa organizeze un cantonament in Turcia sau in Spania, dar a renuntat dupa discutii cu reprezentantii DSP. Mai mult, Marius Bilasco a dezvaluit ca ardelenii au achitat chiar un avans de 15.000 de euro pentru un cantonament in Antalya, suma pierduta din cauza situatiei cauzate de pandemie in Turcia, tara aflata pe "lista galbena" privind riscul de infectare cu COVID-19, care impune, teoretic, carantinarea la revenirea in Romania."Noi am dat avans pentru un cantonament in Turcia, am dat vreo 15.000 de euro, bani pe care i-am pierdut. Nu ne-am mai dus pentru ca am vorbit cu cei de la DSP si ne-au spus ca vom intra in carantina la intoarcerea in Romania.Apoi ne-am orientat spre Spania, tara care nu era in zona galbena in decembrie, dar acum este. Din nou, dupa discutii cu DSP, am fost sfatuiti sa luam in calcul ca situatia se poate schimba de la o zi la alta si sa intri in carantina", a declarat Marius Bilasco.FCSB va reveni din Antalya joi, in jurul orei 12:00, si, pe aeroport, se va lua decizia finala in privinta carantinarii.Citeste si: