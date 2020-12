VIDEO Ce amenda a primit Marcus Thuram dupa ce si-a scuipat adversarul in fata. Reactia atacantului

Directorul sportiv al lui Moenchengladbach, Max Eberl, a indicat ca Marcus Thuram a acceptat amenda si s-a angajat sa doneze suma unui proiect caritabil, conform agerpres.ro.Thuram a afirmat ca nu avut intentia sa-l scuipe in fata pe jucatorul lui Hoffenheim, Stefan Posch, in timpul meciului de campionat de sambata, pierdut cu 2-1 de Gladbach."Eu cred ce-mi spune, fiindca pana acum a avut un comportament ireprosabil", a adaugat directorul sportiv.Atacantul este insa constient ca "imaginile de la televizor vorbesc de la sine si eliminarea" sa in timpul meciului "a fost pe deplin justificata".Internationalul francez a vazut cartonasul rosu dupa recurgerea la arbitrajul video (VAR).In afara de amenda dictata de club, Thuram risca o lunga suspendare din partea Federatiei germane de fotbal.Jucatorul si-a cerut scuze pe Instagram si a spus ca va accepta "toate consecintele" gestului sau."Ceea ce s-a intamplat nu se potriveste cu temperamentul meu si n-ar fi trebuit sa se intample niciodata. Am reactionat urat fata de un adversar", a explicat el, repetand ca a fost vorba de un "accident"."Le cer scuze tuturor, lui Stefan Posch, adversarilor mei, coechipierilor si familiei mele", a spus Thuram, care potrivit lui Eberl era "devastat" duminica."Marcus a facut o mare greseala pentru care este pedepsit. Marcus ramane insa omul pe care-l stim si nu-l vom lasa singur", a adaugat oficialul.Citeste si: Drama in fotbalul francez. Angajatul clubului Lorient, lovit de o lampa de luminoterapie, a decedat