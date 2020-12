Ce sanse are romanul Adrian Ursea sa ramana antrenor la Nice. Declaratia care nu-i lasa prea mari sperante

"Adri stie foarte bine ca solicitarea care i-a fost adresata este de a antrena echipa pana la sfarsitul sezonului. Stie, de asemenea, ca vom cauta un antrenor pentur sezonul viitor. Se face in deplina transparenta cu el si cu ceilalti membri ai staff-ului. Usa nu este inchisa pentru a merge dincolo de acest termen, dar nu acesta este planul initial", a spus Fournier.Intrebat despre posibilitatea ca Lucien Favre sa revina ca antrenor al OGC Nice vara viitoare, Fournier a declarat: "Nu voi raspunde nici da, nici nu. Sa nu vedeti niciun mesaj ascuns in asta. Nu voi da niciun nume".Tehnicianul elvetian a stat (cu succes) pe banca echipei din Nisa, intre 2016 si 2018.Adrian Ursea, 53 de ani, a fost numit, la 5 decembrie, antrenor principal al OGC Nice, in locul lui Patrick Vieira.Citeste si: Surpriza pentru Madalina Ghenea. "Fosta" lui Zaniolo e insarcinata, iar fotbalistul nu si-a dorit copilul