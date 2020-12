Ce spun islandezii despre grupa de calificare la Mondialul 2022: "Va fi o lupta dura cu Germania si Romania"

"Va fi o lupta dura cu Germania si Romania, dar nu trebuie sa subestimam nici ceilalti adversari. Am mai jucat in trecut cu Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein. Cu echipele mici trebuie sa adunam toate punctele posibile", a spus Gudni Bergsson."Vrem unul dintre primele doua locuri si chiar avem sanse bune. Ii stim pe romani, iar faptul ca i-am invins in play-off-ul Euro 2020 ar trebui sa fie un avantaj. Am facut un meci solid cu ei si acea victorie ne va ajuta in campania pentru Mondial", a completat Bergsson.Citeste si: Se bat degeaba pe averea lui Diego Maradona. Ultima dorinta a fostului fotbalist: "Nu voi lasa nimic"